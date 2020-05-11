Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan tiyatro, sinema, galeri, müze ve kütüphaneler yeniden açılıyor.

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, düzenlediği basın toplantısında, bugün tiyatro, sinema, galeri, müze ve kütüphanelerin kapılarını açacağını duyurdu.

Daha önce alınan tüm sağlık önlemlerinin uygulanmaya devam edeceğini belirten Ananiev, buralarda sosyal mesafeyi koruma şartı bulunduğunu da dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının kararnamesine göre, sinema, tiyatro, opera ve toplu etkinliklerin düzenlendiği salonlar, kapasitelerinin yüzde 30'unu aşamayacak.

Vaka sayısının kısmen azalmasıyla daha önce lokanta, bar, pastane gibi işletmelerin bahçe ve teras bölümleri hizmete açılmış, halkın parklarda dolaşması, stadyum, tenis kortu ve yüzme havuzlarında spor yapmasına izin verilmişti.

Nüfusu 7 milyonun altına olan ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1981, virüsten ölenlerin sayısı ise 91 olarak açıklanmıştı.