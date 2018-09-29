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Bulgaristan'da İstiklal Marşı'na saygısızlık! Türk sporcular gereken tepkiyi gösterdi

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda ülkemizi temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 00:47

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda ülkemizi temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine Milli sporcular tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın Sofya kentinde organize edilen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında Zeytinburnu Belediyesi SK, HC Bat Yam'ı 4 - 0 mağlup etti.

SPORCULARIMIZ TEK BİR AĞIZDAN SÖYLEDİ

Ancak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine de Zeytinburnu Belediyesi SK oyuncuları tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular.

SPOR BAKANLIĞI'NDAN ZEYTİNBURNU BELEDİYE'YE KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlık, "Seremonide İstiklal Marşımızı çalmayı unutmuşlar. Tabii ki bizim çocuklar da arkalarını dönüp gitmemişler. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye SK'yi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü de, sporcularının İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

SESİMİZ DİNLETMEYE YETER

"İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet sonrasında organizasyon komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter."

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 00:47
  1. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası
  2. Zeytinburnu Belediyesi SK
  3. İsrail ekibi HC Bat Yam
  4. İstiklal Marşı

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