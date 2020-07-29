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Aktüel

Bulgaristan'da iki sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:34:01 -
Bulgaristan'da iki sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Demirköy ilçesinin Armutveren ve Yiğitbaşı köylerinde Filistin uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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