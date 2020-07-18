  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:21:36 -
Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

SOYFA (AA) - Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar 10. gününde de devam etti.

Yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeyen göstericiler, başta başkent Sofya olmak üzere farklı şehirlerde düzenledikleri gösterilerde, hükümet ile başsavcının istifasını ve meclisin feshedilmesini talep etti.

Sofya Emniyet Müdürü Radoslav Stojanev, yaptığı açıklamada, cuma günü düzenlenen protestolarda 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gösterilerin genel anlamda olaysız geçtiğini vurgulayan Stojanev, kışkırtıcı gruplara da rastlanmadığını kaydetti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle, çarşamba günü Maliye, Ekonomi ve İçişleri bakanlarının istifasını talep etti.

Gösteriler, 10 gün önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının tutuklanması üzerine Sofya'da başlayıp diğer şehirlere yayılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı