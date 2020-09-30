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Aktüel Bulgaristan’da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı
Aktüel

Bulgaristan’da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı

Cumhurbaşkanı Rumen Radev: "Türkiye’nin katılımı muhteşem"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:25:12 -
Bulgaristan’da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı

FİLİBE (AA) – Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe kentinde 14'üncüsü düzenlenen Hemus 2020 Savunma Sanayi, Terörle Mücadele ve Güvenlik Fuarı törenle açıldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, fuarda Türkiye’yi temsil eden Otokar standını ziyaretinde "Türkiye’nin katılımı muhteşem." dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliyi Veliçkov da dünyada 30 büyük savunma fuarından 18’inin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ya da ertelendiğini ancak Bulgaristan’ın Hemus 2020’yi gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, "Dost, komşu ve müttefikimiz Bulgaristan’ın bu etkinliğinde güçlü bir katılım sergiledik. Savunma sanayimiz dünya standartlarında oldukça iyi bir yere sahip." dedi.

Uluslararası Filibe Fuarı alanında 4 Ekim'e kadar sürecek fuara 19 ülkeden 90’a yakın şirket katılıyor.

Irak ve Kamerun savunma bakanlarının da katıldığı fuara 15 ülke askeri heyet gönderdi.

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