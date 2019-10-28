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Dünya

Bulgaristan Rus diplomatı sınır dışı etti

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatı sınır dışı etti.

2019-10-28 21:00:00 -
Bulgaristan Rus diplomatı sınır dışı etti

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatının, Bulgaristan ile ilgili "tasnifli bilgi topladığı gerekçesiyle" sınır dışı edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya Büyükelçiliğinde "birinci katip" olarak görev yapan kişinin, "Bulgaristan'da devlet sırrı nitelikli bilgi topladığı" şüphesiyle Devlet Milli Güvenlik Servisinden (GDBOP) suç duyurusu geldiği belirtildi.

Olayla ilgili açılan soruşturmada, adı açıklanmayan diplomatın eylül 2018'den bu yana "özel nitelik taşıyan bilgi topladığı" belirlendi.

Diplomatın, bir yıl boyunca Bulgaristan'da belirli devlet görevlileriyle düzenli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Zanlının buluştuğu şahıslardan birisinin, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili tasnifli bilgilere erişimi olan üst düzeyli bir devlet görevlisi olduğu tespit edildi.

Diplomatın, bilgi karşılığı ücret ödediği belirlendi

Takip altında tutulup "casus olarak" gösterilen kişinin, devlete karşı suç işlemekten soruşturulduğu, faaliyetlerinin ise "tartışılmaz kanıtlara dayandırılarak kanıtlandığı" kaydedildi.

Diplomatın, muhatap olduğu kişilere bilgi karşılığı ücret ödediği de ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da diplomatik dokunulmazlığa sahip kişinin bundan dolayı sanık olamayacağı için Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahirieva ile bir görüşme yaptığını ve gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rus diplomatın Bulgaristan'dan ayrıldığı doğrulandı.

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Yorumlar

POLAT

Helal olsun Bulgaristan’a. Biz ABD adına çalışıp darbeye karışanları yargılayabiliyor muyuz? Brunson uçtu gitti. Demek ki daha alacağımız çok yol var.
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AYH8N ERG8N8Z EWET

Doğu blokundan beri Rusların Bulgarlar üzerindeki hamlelerinde istihbarati olarak çok kayıpları olmuşa benziyor. Tekrar tahküm için,sratejik hamlelerin güncellenmesi gereği; Ruslar açısından sır perdesinin kalkmasıyla olacaktır. Gorbaçov dan beri Sovyetler, Ruslar için etkisiz eleman.Eski güç, kaybedilen verilerin toplanıp işlenmesiyle eski doğu bloku Ülkelerinin gelecekteki yeni Sovyetlerin içine katılmasıyla kazanılacaktır.Muhakkaki Rusların yeni amacı: doktrine dönüşmüş hali budur.
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