Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...
Çocukların severek tükettiği köfte ve hamburgerlerdeki büyük tehlikeye artık dikkat edilmesi gerekiyor.
Çocukların severek tükettiği köfte ve hamburgerlerdeki "az pişmiş" tercihi, kanlı ishalden kalıcı böbrek yetmezliğine kadar giden ağır tablolara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Etin iç ısısı mutlaka 72 dereceye ulaşmalı!
Çocukların çok severek yediği hamburger ve köfte gibi kıyma ürünlerinin çok iyi pişirilmesi gerekiyor.
Aksi durumda ölümcül sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Az pişmiş etteki bakterilerin salgıladığı toksinler, çocuklarda kanlı ishalden böbrek yetmezliğine uzanan ağır bir tabloya yol açıyor" dedi.
Yeterince pişirilmeyen et ürünlerinin özellikle küçük çocuklarda ağır sağlık sorunlarına sebep olduğunu söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün,
"Az pişmiş etle alınan bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılar. Bu süreç önce kanlı ishal ve kusmayla başlar, ilerleyen durumlarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilir" şeklinde konuştu.
Et ve kıyma tüketiminde ailelere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akgün, "Etin bütün halde pişirilip mühürlenmesi durumunda bakteriler büyük ölçüde ölür. Kıyma tüketiminde risk daha da artırıyor. Bakteri kıymanın iç kısımlarına kadar yerleşebilir. Özellikle az pişmiş hamburger ve kıyma ürünlerinde risk çok daha yüksektir." dedi.
Akgün, bakterilerin vücutta çoğalarak toksin salgıladığını dile getirdi. Bu toksinlerin önce kanlı ishal ve kusmaya neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akgün şunları söyledi: "Süreç ilerlediğinde kan hücreleri zarar görebilir, ciddi kansızlık gelişebilir. Ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve ağır vakalarda tablo ölümle sonuçlanabilir."
