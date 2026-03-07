  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
75 yıllık Ramazan mirası: Demirci’nin ‘susamlı helvası’ tezgahlarda Merakla beklenen anket geldi... Avrupalılara İran'a yönelik saldırılar soruldu! Anketlerin sonuçları dikkat çekiyor Fenerbahçe'de Asensio ve Ederson sıkıntısı! Samsunspor maçında... Munzur’da nefes kesen mücadele: Yaban keçileri karları yarıp geçti Bilal Erdoğan, Esenler'de Tayfa gençleriyle sahurda buluştu... Endonezya 48 tane alacaktı, İspanya da nabız yokluyordu! Ve Kaan'dan merakla beklenen haber geldi İtalya'da Türk çalımı: Kenan-Semih: 12 milyonluk opsiyon maddesi... Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir... Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Çocukların severek tükettiği köfte ve hamburgerlerdeki büyük tehlikeye artık dikkat edilmesi gerekiyor.

#1
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Çocukların severek tükettiği köfte ve hamburgerlerdeki "az pişmiş" tercihi, kanlı ishalden kalıcı böbrek yetmezliğine kadar giden ağır tablolara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Etin iç ısısı mutlaka 72 dereceye ulaşmalı!

#2
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Çocukların çok severek yediği hamburger ve köfte gibi kıyma ürünlerinin çok iyi pişirilmesi gerekiyor.

#3
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Aksi durumda ölümcül sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Az pişmiş etteki bakterilerin salgıladığı toksinler, çocuklarda kanlı ishalden böbrek yetmezliğine uzanan ağır bir tabloya yol açıyor" dedi.

#4
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Yeterince pişirilmeyen et ürünlerinin özellikle küçük çocuklarda ağır sağlık sorunlarına sebep olduğunu söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün,

#5
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

"Az pişmiş etle alınan bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılar. Bu süreç önce kanlı ishal ve kusmayla başlar, ilerleyen durumlarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Et ve kıyma tüketiminde ailelere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akgün, "Etin bütün halde pişirilip mühürlenmesi durumunda bakteriler büyük ölçüde ölür. Kıyma tüketiminde risk daha da artırıyor. Bakteri kıymanın iç kısımlarına kadar yerleşebilir. Özellikle az pişmiş hamburger ve kıyma ürünlerinde risk çok daha yüksektir." dedi.

#7
Foto - Az pişmiş etteki gizli tehlike: Çocuklarda bu hastalığın habercisi olabilir...

Akgün, bakterilerin vücutta çoğalarak toksin salgıladığını dile getirdi. Bu toksinlerin önce kanlı ishal ve kusmaya neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akgün şunları söyledi: "Süreç ilerlediğinde kan hücreleri zarar görebilir, ciddi kansızlık gelişebilir. Ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve ağır vakalarda tablo ölümle sonuçlanabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi
Dünya

İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi
Gündem

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıkl..
Kıbrıslıdan iman dersi! "Bize İslamiyet kafi, Tayyip Erdoğan’cıyım zaten"
Gündem

Kıbrıslıdan iman dersi! "Bize İslamiyet kafi, Tayyip Erdoğan’cıyım zaten"

Sokak röportajında karizmasıyla dikkat çeken Kıbrıslı bir Türk vatandaşının, Türkiye ve İslam dünyasına yönelik sözleri sosyal medyada izlen..
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü.
Ekrem'in talebine İstinaf da 'hayır' dedi
Gündem

Ekrem'in talebine İstinaf da 'hayır' dedi

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istemiyle açılan davada İsta..
Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi
Dünya

Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana gelirken eli kanlı İsrail ordusu, üst düzey bir İranlı yetkilinin hedef alındığını öne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23