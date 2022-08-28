Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontrat istemiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ile yaptığı görüşmede Aleksiev, "Başbakan Yardımcısı, Bulgar hükümetinin Gazprom Export ile kısa, orta veya uzun vadeli yeni bir kontrat müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti, sadece mevcut kontrat kapsamındaki hacimlerin alımıyla ilgili görüşecek" ifadelerini kullandı.

Geçici hükümetin bu konuyla ilgilenmeyeceğini kaydeden Aleksiev, “Böyle yeni, geleceğe yönelik kararı ancak yeni hükümet ve parlamento alabilir” diye konuştu.