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Spor

Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:09:16 -
Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda ertelenen 1. lig karşılaşmaları, haziranda başlayacak.

Ülke basınına açıklamada bulunan Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, birinci lig karşılaşmalarını 5 veya 12 Haziran'da başlatmayı planladıklarını ve müsabakaların seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Salgın sebebiyle 13 Mart'ta askıya alınan ve 24 haftası geride kalan ligde bir maç eksiği bulunan Ludogorets, rakipleri Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia ve CSKA Sofia'nın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.




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