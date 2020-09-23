Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı

Komşu ülke Bulgaristan’dan olay açıklamalar geldi. Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev, Ocak ayında sınır dışı edilen iki Rus diplomat ile ilgili açıklamada bulundu.

Rus diplomatların hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin Rusya için ‘ajanlık’ faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev, 'ajanlık' iddialarıyla sınır dışı edilen iki Rus diplomat ile ilgili, ‘Yargılama öncesi soruşturmada 2016'dan günümüze kadar Rusya Federasyonu'nun iki vatandaşının Bulgar ordusunu modernize etme planları hakkında bilgi almak için istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi’ dedi.

Amaçlarına değindi

Ivan Geshev, iki Rus diplomatın amaçlarına da değindi.

Görevlerinin, resmi ve devlet sırları dahil olmak üzere toplanan bilgileri Moskova'daki Rus askeri istihbaratına göndermek olduğunu söyleyen Geshev çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Ocak ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, iki Rus diplomatın 'ajanlık şüphesi' ile sınır dışı edildiklerini duyurmuştu.

Bulgaristan Başsavcılığı iki diplomat hakkında ön soruşturma başlatmış ancak dava diplomatik dokunulmazlık nedeniyle askıya alınmıştı.