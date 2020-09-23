  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bulgaristan, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
Aktüel

Bulgaristan, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:14:49 -
Bulgaristan, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

SOFYA (AA) - Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 2 Rus diplomatın "istemeyen kişi" ilan edildiği ve bununla ilgili talimatın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğine verildiği belirtildi.

Açıklamada, diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

İki Rus diplomatın, "başka bir ülkeye teslim etmek üzere Bulgaristan ile ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgi topladıkları" ileri sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!

Konya'da saat 21.22'de 3.6 şiddetinde deprem oldu.
Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi
Gündem

Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Vali Aydın Baruş, salgına karşı camilerden anons yapıldığını duyurdu...
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı