Türkiye’nin komşuları arasında yer alan Bulgaristan’ın para birimi, başkenti gibi pek çok unsur araştırılıyor. Peki, Bulgar parası nedir?

Bulgar para birimi nedir? Bulgaristan’ın parası ne?

Bulgaristan’da kullanılan para birimi Bulgar Levası’dır. Bulgar Levası'nın para birimi kodu BGN olup simgesi лв şeklindedir. Antik Bulgarcada "lev", "arslan" demekti.Levanın, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100'lük kupür olarak basılmıştır. Leva madeni paraları, bir tanesi 100 leve eşit olan stotinka kupürleri hâlinde gelir.

Bulgaristan başkenti neresi?

Balkanlar'da yer alan ülke. Avrupa Birliği’ne tam üyedir. Batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Resmi dili Bulgarca olan ülkenin nüfusunu Bulgarlar, Türkler, Romanlar oluşturmaktadır.

Bulgaristan-Türkiye sınırı

Bulgaristan-Türkiye sınırı 269 kilometre olup Türkiye'nin en uzun üçüncü sınırıdır. Sınır, Mutlu derenin Karadenize döküldüğü yerden başlayıp Meriç Nehrinin Türkiye girişinde biten kara sınırıdır. İki ülkenin sınırları Lozan Antlaşması ile bugünkü halini almıştır. Türkiye'nin işlek ve önemli gümrük kapısı Kapıkule Balkanlar ve Batı Avrupa'ya ulaşımı mümkün kılar. Türkiye'den karayolu ile Gürcistan'a geçişin olduğu yollar E80 ve E87'dir. Bulgaristan yönetimlerinin 1984-1989 yılları arasında Bulgarlaştırma politikaları iki ülke arasında stratejik ve siyasi sorunlara neden olmuştur.

Bulgaristan'a Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Demiryolu ile ulaşım mümkündür.