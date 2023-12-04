Bulgar Cumhurbaşkanı bir çıkış yaptı, emir verdi: Ukrayna’ya zırhlı araç sevkine veto açıklaması geldi!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan’ın Ukrayna’ya zırhlı personel taşıyıcı tedarik etmesine yönelik anlaşmayı veto etti.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Bulgaristan Parlamentosu’nun onayladığı anlaşmayı Radev veto ederek Parlamento’ya geri gönderdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Radev, parlamento üyelerinin Ukrayna’ya yapılacak bağış hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve bağış kapsamında Ukrayna’ya sağlanacak ekipmanın Bulgaristan için gerekliliği konusunda nesnel değerlendirme yapamadıklarını bildirdi.

Anlaşmanın sınır polisi, itfaiye ve diğer devlet birimlerinin ihtiyaçlarının gözetilmeden onaylandığını belirten Radev, bağışlanacak zırhlı araçların Bulgaristan sınırında ve afet durumlarında kullanılabileceğini vurguladı. Radev söz konusu veto için, “Ben Bulgaristan vatandaşlarının güvenlik, sağlık ve hayatlarının en büyük öncelik olduğu kanaatindeyim.” ifadesini kullandı.

Karlovo kenti ve Karadeniz sahilinde yer alan Tsarevo kasabasında bu yıl meydana gelen sellerde İçişleri Bakanlığının afetle mücadele için Bulgaristan Ordusu kaynaklarını kullandığını hatırlatan Radev, gelecekte sık sık yaşanacak seller için envanterin azaltılması değil güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan’ın Ukrayna’ya zırhlı araç sağlamasına yönelik anlaşma, 8 Ağustos’ta Sofya’da ve 13 Kasım’da Kiev’de imzalanmıştı. Bulgaristan Parlamentosu, 22 Kasım’da 131 evet, 49 hayır oyu ve 1 eksik oyla anlaşmayı onaylamıştı.

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Parlamentonun Savunma Komitesi raporu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının anlaşma aracılığıyla artık ihtiyaç duyulmayan zırhlı araçları, yedek parçalar ve araçların mevcut cephanesini Ukrayna’ya teslim etmesini öngörüyordu.

Bulgar Ordusu’nda 20 BTR-60 var

Açık kaynak bilgilerine göre; Bulgaristan Ordusu envanterinde halihazırda 20 adet BTR-60 tipi zırhlı personel taşıyıcı bulunuyor. Sovyet döneminden kalma BTR-60, Ukrayna’nın da aşina olduğu bir araç olması hasebiyle Ukrayna askerleri tarafından kolaylıkla kullanılabilir.