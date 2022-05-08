Bulgar basınından Türk SİHA'ları hakkında çarpıcı analiz: Büyük rol oynadı

yeniakit.com.tr

Bulgar basını, "Ukrayna-Rusya Savaşı"nda Türkiye'nin kritik rolü hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dünya siyasetine damga vurduğunu belirten Bulgar basını şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ı sevenlerde sevmeyenlerde Türkiye'nin savaşı bitirme çabalarını gördüler. George Friedman'ın son makalelerinden birinde Polonya ve Türkiye'nin gösterdikleri çabalar nedeniyle savaşın sonunda kazanan taraflar olacağına dair bir tahmini var. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana açıkça görülüyor ki Türkiye dengeyi tutturmayı başarıyor."

Ukrayna'nın savunmasında "Selçuk Bayraktar" öncülüğünde yerli ve milli imkanlarla üretilen "Bayraktar TB2 SİHA"ların çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bulgar basını şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dengeli bir politikası var ve her iki tarafın da güvenini kazanıyor. Sadece Ukrayna'dan değil Rusya'dan da çok büyük övgü aldı. Hatta Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bile Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir lider olarak nitelendirdi."