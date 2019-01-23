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Bulgar bakan açıkladı! 'Altın vize' uygulaması kaldırıldı

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, ülkede yatırım karşılığında yabancılara ikamet ve vatandaşlık verme uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
Bulgar bakan açıkladı! 'Altın vize' uygulaması kaldırıldı

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, yaptığı açıklamada, hükümetin, yatırım karşılığında yabancılara ikamet ve vatandaşlık verme uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

İkamet etme ve vatandaşlık hakkını daha önce alanların haklarının korunacağını belirten Karanikolov, "Hükümetin bugünkü oturumunda, yatırım karşılığında yabancılara vatandaşlık ve uzun süreli ikamet hakkı verme prosedürünün iptaline karar verildi." dedi.

50 kişiye vatandaşlık verildi

Adalet Bakan Yardımcısı Desislava Ahladova ise ülkede 2013 yılından bu yana yürürlükte olan uygulama sonucu 500 bin avroluk yatırım yapan 50 kadar yabancıya Bulgar vatandaşlığı verildiğini söyledi.

Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Malta, 2013 yılından bu yana, “altın vize” olarak tanımlanan ve yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık veya sürekli ikamet etme hakkı verme uygulaması başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
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