Bülent Yıldırım'dan açıklama geldi! İHH gemileri Gazze'ye doğru yola çıkıyor
İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, yardım gemilerinin Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır olduğunu açıkladı.
Bülent Yıldırım, "Gemilerimizle yardımları Gazzeli mazlumlara ulaştıracağımız için çok mutluyum" dedi.
Türkiye'den maddi ve manevi destek istediklerini belirten Yıldırım, "Ben inanıyorum. Bu yardımımız Gazze'de ateşkesi de sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Yıldırım sözlerini, "İsrail vuracakmış. Biz yardımları götürelim İsrail vursun bakalım. Böyle bir şey olabilir mi?" sözleriyle tamamladı.
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