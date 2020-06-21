Bülent Uygun 5-1’lik yenilginin ardından maçın hakemine yüklendi:

Beşiktaş’a 5-1’lik gibi farklı bir skorla boyun eğen Denizlispor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, “İkinci golü bulma şansını da yakaladık fakat değerlendiremediğimiz andan itibaren hakem de bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maalesef koşacak hali yoktu, olayları uzaktan takip ettiği için yürüyerek göremedi ve taktir haklarının dönüşünde de yediğimiz gol ile takım olarak demodize olduk” dedi.

Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor kendi evinde ağırladığı Beşiktaş’a farklı skorla boyun eğdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Uygun, karşılaşma sonucu ile ilgili maçın hakemine yüklendi. Bülent Uygun, “Attığı birbirinden güzel goller ile kazanmayı hak ettiler. Özellikle iki türlü değerlendirmek lazım maçı. 1-1’i bulana kadar çok iyi bir performans sergiledik. Hatta ikinci golü bulma şansını da yakaladık, fakat değerlendiremediğimiz andan itibaren ve hakem de bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maalesef koşacak hali yoktu, olayları uzaktan takip ettiği için yürüyerek göremedi ve takdir haklarının dönüşünde de yediğimiz golle takım olarak demoralize olduk” dedi.

“Önemli adamların sakat, cezalı olmasından dolayı istediğimiz sonucu alamadık”

Önemli oyuncuların olmadığını vurgulayan Bülent Uygun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok iyi karakterde çok duygusal bir takıma sahibiz. Bunlar da bize pahalıya patlıyor. Takımımızın da özellikle önemli adamlarının takımdan ayrılmış olması ve önemli adamların sakat, cezalı olması Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı birçok eksiklikten dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi önümüzdeki Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanarak oradan puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.”