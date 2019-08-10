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Bülent Turan’dan Gazi Süleyman Paşa ve Namık Kemal mezarlarına bayram ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde Gazi Süleyman Paşa türbesi ile ve Namık Kemal’in mezarını ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:03
Bülent Turan’dan Gazi Süleyman Paşa ve Namık Kemal mezarlarına bayram ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde Gazi Süleyman Paşa türbesi ile ve Namık Kemal’in mezarını ziyaret etti.


Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve daire müdürleri ile birlikte Bolayır’da bulunan türbeyi ziyaret edip dua eden ve çevrede incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”Çanakkale’miz bir marka. Burada her şey var. Tarih, turizm. Ama Bolayır’da da çok kıymetli hatıramız var. Gazi Süleyman paşa burada şehit olmuş ve Bolayır’a defnedilmiş. 1300’lü yılların ortaları. Biliyorsunuz, Lapseki’deki Çardak beldemizden Gelibolu’dan ve bu hattan Avrupa’ya gidiyorlar. Ordu zaman zaman burada duruyor. Biz Çananakkale’nin farklı tarihi dokularını ayağa kaldırırken bir sıralama yaptık. Troya’yı biliyorsunuz çok büyük oranda başardık, onun dışında Assos ile ilgili adımlar attık o da yoluna girdi şimdi. Bayramiç’te Akif’in eviyle ilgili ve hayatıyla ilgili büyük işler yaptık. Haftaya galası olacak artık, yavaş yavaş diyoruz ki; ’Türklerin bu güzergahını da dile getirelim.’ Çardak, Gelibolu, Bolayır. Bu hattı dile getirelim. Burada Süleyman Paşa’nın yanında milli şairlerden bir tanesi Namık Kemal’in kabri var onu da ziyaret ettik aynı zamanda burası bir tarih kenti, şehitliğimizin yanında bunlarda ayrı kıymetler bunların hepsini ayağa kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:03
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