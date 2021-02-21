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Siyaset Bülent Turan'dan çarpıcı HDP değerlendirmesi: Adeta kapatılmak için çabalıyorlar
Siyaset

Bülent Turan'dan çarpıcı HDP değerlendirmesi: Adeta kapatılmak için çabalıyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklama ile Gara operasyonu tartışmaları ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:03:00 - 2021-02-21 21:08:23
Bülent Turan'dan çarpıcı HDP değerlendirmesi: Adeta kapatılmak için çabalıyorlar

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP, söylem ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor." dedi

'Fikri bağları ile birlikte organik bağları da var'

HDP'nin, Gara'da eli kanlı teröristler tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra da PKK'yı kınayamadığını vurgulayan Turan, "HDP'nin Kandil ile fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler. Gara’da vatandaşlarımız alçakça katledildi. HDP’li yöneticiler cılız bir şekilde kınamaktan öteye gidemediler. 'Terör örgütünü lanetliyoruz, kahrolsun PKK' diye bir şey duyduk mu?" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu, terörle arasına mesafe koyamayan 'aziz dostlarını' kınamalıydı'

"HDP ile iş birliği yapan, yol yürüyen CHP ve diğer partiler için de artık nerede durduklarını gözden geçirme vakti." diyen Bülent Turan, " 'Dostlarımızla iktidar olacağız' sözlerinin sahibi Kılıçdaroğlu’nun, Gara’da insanlarımızın kalleşçe şehit edilmesinden sonra hedef alması gereken sayın Erdoğan değil, terörle arasına mesafe koyamayan 'aziz dostları' olmalıydı. Sormalıyız, madem operasyon başarısız, 6 yıldır CHP’nin dostu HDP, HDP’nin dostu terör örgütü PKK tarafından tutulmuyor muydu askerlerimiz? Ne yaptı dostlarınız Sayın Kılıçdaroğlu?" şeklinde konuştu.

'Türkiye'nin partisi olamıyorlar'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sözlerine şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, terörle mücadele, askeri tezkereler ve sözde Ermeni soykırımı gibi hiçbir milli meselede Türkiye’nin yanında değiller. Meclis’te imzalanan ortak hiçbir bildiriye imza atmadılar. Türkiye partisi olamadıkları gibi, emperyal güçlerin oyuncağı olduklarını her fırsatta göstermiş oldular. İnanıyorum ki söz konusu vekillerle ilgili yargı gereğini yapacaktır. Fezlekeler de Meclis'e geldiğinde biz gereğini yapacağız."

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