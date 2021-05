Bülent Turan'dan AP raporuna cevap

Resul Ekrem Şahan Ankara

Avrupa Parlamentosu (AP) Raporu’na tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan açıklamalarda bulundu.

“AP’nin raporu mesnetsiz, ön yargıyla ve siyasi saiklerle hazırlanmış bir rapor” diyen Turan, “Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etmemiz mümkün değil. AB ve AP yapıcı adımlar atmak yerine yıkıcı adımlar atmayı tercih ediyor. Bizim için yok hükmünde olan bu raporu, AB de yok saymalı. AB ile tarihi, kültürel ve ticari bağlarımız var. AB üyeliği bizim için stratejik bir hedef olmaya devam edecektir. Bu, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde ekonomi ve yargı başta olmak üzere her alanda reformlar yapmaya devam eden Türkiye’ye büyük bir haksızlık. Raporda yer alan ülkemiz için gerçek dışı iddialar, Avrupa’nın değerlerinden ne kadar uzaklaştığının bir göstergesidir. Raporu hazırlayan İspanyol Parlamenter Nachi Sanchez. Bu zat, HDP’ye ilişkin açılan kapatma davasında da küstahça açıklama yapmış, ‘ciddi sonuçları olur’ diyerek hadsizce tehdit etmişti. Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun raporda ülkücü hareketin ‘AB terör örgütleri listesine eklenmesi’ fikrini gündeme taşıması da savundukları değerler açısından tam bir çelişkidir. Bazı AB üye ülkelerinde sözde ifade ve gösteri özgürlüğü altında terör örgütü PKK/PYD/YPG ve FETÖ gibi örgütler, istediği gibi at koşturacak bunda sorun yok. Ama bulundukları ülkelerde yasal olarak faaliyet gösteren dernekler yasaklansın, öyle mi? Her zaman değerleri, insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Avrupa, tamamen ikiyüzlü davranıyor. Tam bir akıl tutulması. Sözüm ona olağanüstü rapor hazırlama becerisine sahip AP, İsrail’in mazlum Filistin’e yönelik hukuk tanımaz saldırıları için de bir rapor hazırlasın” şeklinde konuştu.