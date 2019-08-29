0553 313 94 23

Bülent Turan’dan 30 Ağustos mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Bülent Turan’dan 30 Ağustos mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla bir yazılı açıklamada bulundu.


Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Başkomutanlık Meydan Muharebesi, imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlık uğrunda neler yapabileceğinin en önemli kanıtlarından biri olmuştur. Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, bu topraklar üzerinde farklı emeller ve hesaplar peşinde koşanlara halen bir mesaj niteliği taşımaktadır. Tarihi, zaferlerle dolu bir milletiz. Bu topraklar, bağımsızlık yolunda büyük mücadelelere, destansı zaferlere şahitlik etti. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu şanlı zaferleri sadece kutlamayla geçirmemeli; bu zaferlerin ne şartlarda elde edildiği bilinciyle sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Bugün millet olarak en önemli görevimiz; birlik ve beraberlik içinde, üstün bir azim, kararlılık ve gayretle Türkiye’yi daha ileriye götürmektir. Milli Mücadele sürecindeki en önemli zaferlerimizden 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
    1. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
    2. Açlık grevindeki Filistinli..
    3. Yeni Malatyaspor’un yeni transferi..
    4. Red Bull Car Park Drift Dünya..
    5. Mersin'deki cinayetin firari zanlısı..
    6. Spot piyasada elektrik fiyatları
    7. Büyükşehir, suburcu caddesi esnafıyla..
    8. İran petrol tankerinin Mersin..
    9. Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana..
    10. Kayseri’de mesleki yeterliliğe ilişkin..
    11. Başkan Şeylan muhtarlarla istişare..
    12. Otomobilin çarptığı belediye işçisi..
    13. ANALİZ - İsrail sağında seçim..
    14. FETÖ'nün suikast timini yakalayan..
    15. Dr. Mehmet Yavuz: “Sınırsız özgürlük..
    16. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    17. Savaş mağdurları el becerileriyle..
    18. Nice, Dolberg'i transfer etti
    19. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    20. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    21. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    22. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    23. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    24. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    25. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    26. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    27. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    28. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    29. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    30. Beşiktaş’tan Mehmet Ekici açıklaması
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı