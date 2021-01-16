  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı
Gündem

Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu Milli Görüş'e haksızlık, Erbakan Hoca'ya haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:55:00 -
Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı

Saadet Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu yerde olmaması gerektiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bunun Erbakan Hoca'ya haksızlık olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk canlı yayınında "Gerçek Fikrin Ne?" programına konuk oldu. Eren Eğilmez ile Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Bülent Turan, gündeme dair açıklamalar bulundu.

CHP 'nin başörtüsü tavrı

Bülent Turan, CHP'nin başörtüsü karşısındaki tavrını değerlendirdi. CHP'nin, Saadet Partisi ile ittifak yaptığı için başörtüsüne şimdilik karşı çıkmadığını söyledi.

3 yıl önce CHP'nin başörtüsüyle ilgili düzenlemenin iptalini istediğini hatırlatan Bülent Turan, "Bu yeni sistemin faydalarını soruyor arkadaşlar bazen. En büyük faydalardan bitanesi; CHP'yi 'revize' edip bazı milli meselelere mecbur bırakmasıdır. Başörtüsü bunlardan bir tanesi. Siyasi partilerle görüşmesi bir tanesi.. Düne kadar bunlar; ülkenin sahibi biziz, seçkinler biziz yaklaşımındaydırlar. Şimdi ufak partilere gidiyorlar. Başörtüsü konusunu alttan alıyorlar." dedi.

Programda, ittifaklar da masaya yatırıldı.

"Saadet Partisi'nin yeri Canan Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı"

Gürkan Hacır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmeyi hatırlatarak ittifakları sorması üzerine konuşan Bülent Turan, "Saadet Partisi'nin olduğu yer Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu yer olamaz, olmamalıdır. Bu Milli Görüş'e haksızlık, Erbakan Hoca'ya haksızlıktır. Bu yüzden, görüşmeleri kıymeti buluyorum. Sonucu nereye evrilirse evrilsin. Yoksa yüzde 1 aldık almadık önemli değil. Bu ülkenin büyümesini, ülkenin her yerde güçlenmesini isteyen kim varsa, bence yeniden aynaya bakıp ilişkilerini gözden geçirmeli." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya'dan flaş Türkiye ve Yunanistan açıklaması
Dünya

İspanya'dan flaş Türkiye ve Yunanistan açıklaması

İspanya, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacak olmasından memnun olduğunu açıkladı.
Bahçeli bombayı patlattı!
Siyaset

Bahçeli bombayı patlattı! "Erdoğan ve Aliyev uygun görürse..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ..
İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...
Dünya

İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, "Güvenlik ve Savunma Konseyi, Addis Ababa ile savaşa onay vermedi. Etiyopya ile sav..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay