Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı

Saadet Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu yerde olmaması gerektiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bunun Erbakan Hoca'ya haksızlık olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk canlı yayınında "Gerçek Fikrin Ne?" programına konuk oldu. Eren Eğilmez ile Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Bülent Turan, gündeme dair açıklamalar bulundu.

CHP 'nin başörtüsü tavrı

Bülent Turan, CHP'nin başörtüsü karşısındaki tavrını değerlendirdi. CHP'nin, Saadet Partisi ile ittifak yaptığı için başörtüsüne şimdilik karşı çıkmadığını söyledi.

3 yıl önce CHP'nin başörtüsüyle ilgili düzenlemenin iptalini istediğini hatırlatan Bülent Turan, "Bu yeni sistemin faydalarını soruyor arkadaşlar bazen. En büyük faydalardan bitanesi; CHP'yi 'revize' edip bazı milli meselelere mecbur bırakmasıdır. Başörtüsü bunlardan bir tanesi. Siyasi partilerle görüşmesi bir tanesi.. Düne kadar bunlar; ülkenin sahibi biziz, seçkinler biziz yaklaşımındaydırlar. Şimdi ufak partilere gidiyorlar. Başörtüsü konusunu alttan alıyorlar." dedi.

Programda, ittifaklar da masaya yatırıldı.

"Saadet Partisi'nin yeri Canan Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı"

Gürkan Hacır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmeyi hatırlatarak ittifakları sorması üzerine konuşan Bülent Turan, "Saadet Partisi'nin olduğu yer Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu yer olamaz, olmamalıdır. Bu Milli Görüş'e haksızlık, Erbakan Hoca'ya haksızlıktır. Bu yüzden, görüşmeleri kıymeti buluyorum. Sonucu nereye evrilirse evrilsin. Yoksa yüzde 1 aldık almadık önemli değil. Bu ülkenin büyümesini, ülkenin her yerde güçlenmesini isteyen kim varsa, bence yeniden aynaya bakıp ilişkilerini gözden geçirmeli." dedi.