Bülent Turan ‘Çıldırıyorum’ diyerek isyan etti: Böyle giderse...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li İBB Başkanı asfalt skandalı sonrası kamuoyunda tartışılan 'sehven' konusuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da 500.000 ton asfalt çalışması yaptıklarını açıkladı. 500.000 ton çalışmanın yapılmasının mümkün olmadığı açıklayan gazeteciler ve siyasetçiler İmamoğlu'nun yalan söylediğini ifade etmişlerdi. İmamoğlu gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak, yaptıkları çalışmanın 5000 ton olduğunu söyledi ve 500.000 ifadesini 'sehven' kullandığını söylemişti.

Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıldıracağım! Dünyanın en başarısız Bld Bşk’ı; ama sanki eleştirecek bir icraatı yok da "sehven" diye itiraf ettiği bir yazım hatası etrafında dönüp duruyoruz! Bu yaklaşımımız; sadece bu başarısız şahsı büyütüyor. Esaslı bir dil değişikliğine gitmek zorundayız. Böyle gidersek..." ifadelerini kullandı.