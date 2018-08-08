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Bülent Tezcan'dan kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Genel Başkan kurultayı toplamayacak' dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:29
Bülent Tezcan'dan kurultay açıklaması

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti.Tezcan, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ekibi oluşturacağını söyledi.

Partideki değişim süreciyle ilgili Tezcan şu ifadeleri kullandı:

"Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Seçimlerden sonra bugüne kadar sonuçların değerlendirilmesi için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik süreç vardı. Pazartesi sonuçlandı. MYK toplantımızı yaptık, Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın Genel Başkanının MYK'yı değiştirmek ve yeni MYK ile devam etmesi tüzükte kendisine tanınmış bir yetkidir. Bu konuda arkadaşlarımız yapacaklarını destekleyeceklerini beyan ettiler. Bundan sonrası Sayın Genel Başkanımıza kalmış bir durum. Bir yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır."

KURULTAY TOPLAMAYACAK

Olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili sürece de değinen Parti Sözcüsü, "569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değil. Genel Başkan daha önce de söylediği gibi kurultayı toplamayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:29
  1. chp
  2. bülent tezcan

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