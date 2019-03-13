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Bülent Tezcan; “Kuşadası kararını vermiş”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Bülent Tezcan, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’in Ege Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldiği toplantıya katıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:29
Bülent Tezcan; “Kuşadası kararını vermiş”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Bülent Tezcan, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’in Ege Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldiği toplantıya katıldı.


Mahallelinin geniş katılımından duyduğu memnuniyeti belirten Tezcan, “Mahalle toplantısı diye gelmiştim ama miting tadında bir buluşma. Görüyorum ki bu iş bitmiş. Kuşadası kararını vermiş. Bu seçimlere giderken İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir iş birliğine gittik. Her iki partinin de yaklaşımı ve kararı şu; bizim ittifakımız ayrıştırıcı, bölücü kutuplaştırıcı bir ittifak değil. Tam tersine genel seçimde hangi partiye oy verirse versin yerel seçimde yerel ihtiyaçlar için güç birliği yaptık şemsiyeyi açtık herkes gelsin herkesin gönlüne emeğine ihtiyacımız var” dedi.



“Daha Kuşadası’nın sorunlarını bilmiyorlar”


Kuşadası’nın ihtiyaçlarının bilinmediğini öne süren Bülent Tezcan, “Kuşadası’nda bir kongre merkezi var o kongre merkezi niye açık değil, problemleri neler bilmiyorlar. O kongre merkezine destek verselerdi, işletselerdi Kuşadası esnafının cebine ne kadar büyük para girerdi, Kuşadası ne kadar büyük bir kazancı paylaşırdı bunun farkında değiller. Kuşadası’nın en önemli geliri turizm. Turizmin en önemli malzemesi ne? Turist. Dışarıdan turist gelirse para kazanacağız, çoluğumuzun çocuğumuzun iş imkânı artacak daha çok iş bulabileceğiz daha çok kazanacağız. Bakanından belediyesine herkesin daha hassas olması lazım.Bizim belediye başkan adayımızın turizm ile ilgili çok fazla hazırlığı var” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:29
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