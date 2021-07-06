Bülent Kuşoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Adayımız Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum"
"Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"