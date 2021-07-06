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Gündem Bülent Kuşoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Bülent Kuşoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:12:00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adayımız Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum"

"Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"

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Yorumlar

yermi acaba

Baktılar seçim ile gitmiyor delegelerle gitmiyor kurultay ile gitmiyor bunu c.başkanı adayı yapıp .... öyle tekmeyi vururuz siyaseti yapıyorlar tabi ke. MALLL yerse
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.....

İpi tutu gayrı bay kamal....
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