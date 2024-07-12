Bülent Ersoy’un yayınlanan videosu tepki çekti! Kullanıcılar ‘Allah belanı versin’ yağmuruna tuttu

Sosyal medyada kendilerine servis yapan bir çocuğu Karslı olduğu gerekçesiyle çirkin olduğunu söyleyen Bülent Ersoy ve arkadaşları, kahkaha attıkları video ile tepki çekti.

Servis yapan elemana, “Nerelisin çocuğum?” diye soran Bülent Ersoy, “Karslıyım efendim” cevabını alınca, “biraz çirkinsin ama olsun” diyerek cevap verdi. Bu cevabı kahkahalar eşliğinde vermesi tepki çekti.

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