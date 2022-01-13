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Gündem Bülent Ersoy'un Anıtkabir'de tepki çeken görüntüleri! Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Bülent Ersoy'un Anıtkabir'de tepki çeken görüntüleri! Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik ettiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 12:46:00 -
Bülent Ersoy'un Anıtkabir'de tepki çeken görüntüleri! Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti

Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Bülent Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı

Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. 

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