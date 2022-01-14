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Aktüel Bülent Ersoy’a Anıtkabir’de şemsiye tutan subay görevden alındı mı?
Aktüel

Bülent Ersoy’a Anıtkabir’de şemsiye tutan subay görevden alındı mı?

Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert görevden alındı mı? Milli Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı. Gelen son dakika haberine göre, Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasıda şemsiye tutan subay hakkında karar verildi. Peki Bülent Ersoy’a Anıtkabir’de şemsiye tutan subay görevden alındı mı? Bülent Ersoy'a, Anıtkabir'de subay ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 12:20:00 - 2022-01-14 12:24:28
Bülent Ersoy’a Anıtkabir’de şemsiye tutan subay görevden alındı mı?

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir’i ziyaret etmiş, üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiği görülmüştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Ersoy’a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasını eleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy’un ziyaretindeki görüntülerle ilgili inceleme başlatmıştı.

Bülent Ersoy’a Anıtkabir’de şemsiye tutan subay görevden alındı mı?

Anıtkabir ziyareti gerçekleştiren Bülent Ersoy'un, yağmurda kalmaması için şemsiyesini tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, görevden alındığı bildirildi.

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