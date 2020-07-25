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Eğitim

Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020

2020 Zonguldak Üniversitesi taban puanları kontenjanları başarı sıralaması | Üniversite sınavların ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple milyonlarca kişi üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. Pek çok kişi “2020 Zonguldak Üniversitesi taban puanları” , “Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020” , “Bülent Ecevit üniversitesi puanları kontenjanları başarı sıralaması” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:41:00 -
Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite tercih dönemine az bir zaman kaldı. Tercih dönemi öncesinde milyonlarca aday okulların taban puanlarını mercek altına aldı. Söz konusu okulların başında ise Bülent Ecevit Üniversitesi geliyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2020

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Diş Hekimliği

Eczacılık

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

Geomatik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hemşirelik(Fakülte)

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İnşaat Mühendisliği

İşletme

Kimya

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyoloji

Tarih

Tıp

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

Turizm Rehberliği(Fakülte)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)

Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler taban puanlarını araştırıyor. İşte, taban puanları kontenjanlar başarı sıralamaları:

YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020
Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması
Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Yalova Üniversitesi taban puanları 2020
Yalova Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Yalova Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

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