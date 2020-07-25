Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020
2020 Zonguldak Üniversitesi taban puanları kontenjanları başarı sıralaması | Üniversite sınavların ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple milyonlarca kişi üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. Pek çok kişi “2020 Zonguldak Üniversitesi taban puanları” , “Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020” , “Bülent Ecevit üniversitesi puanları kontenjanları başarı sıralaması” konularını araştırıyor.
Üniversite tercih dönemine az bir zaman kaldı. Tercih dönemi öncesinde milyonlarca aday okulların taban puanlarını mercek altına aldı. Söz konusu okulların başında ise Bülent Ecevit Üniversitesi geliyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2020
Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
Bilgisayar Mühendisliği
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Diş Hekimliği
Eczacılık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hemşirelik(Fakülte)
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Kimya
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Tarih
Tıp
Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
Turizm Rehberliği(Fakülte)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2020
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler taban puanlarını araştırıyor. İşte, taban puanları kontenjanlar başarı sıralamaları:
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