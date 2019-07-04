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Bülent Arınç'ten yeni parti çıkışı: Etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 'edepsizler' çıkışının gündem olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar" dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:54
Bülent Arınç'ten yeni parti çıkışı: Etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar

"Edepsizler" çıkışıyla ilgili konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) görev almasıyla başlayan maaş tartışmalarına ilişkin TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'la konuştu. "Edepsizler" sözünün gündemde tutulmasının nedenlerini açıklayan Arınç, "Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Habertürk'ten Kübra Par'a konuk olduğu programda YİK'te alacağı maaşla ilgili "Şimdi benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki, birtakım edepsizler yorum yapsınlar" demişti. Arınç, bu çıkışı yaklaşık bir ay sonra sosyal medyada gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Arınç'a tepki göstererek "Sen vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak" demişti.

Selvi,"Arınç 'edepsiz' polemiği için ne dedi" başlığıyla yayımlanan yazısında bu polemiğe değindi.

"Cımbızlanarak servis edildi"

Selvi, köşesinde "Peki Bülent Arınç katılmadığı bir toplantıda maaş zammı ile neden haber oldu? Habertürk'te Kübra Par'la 13 Haziran'da yaptıkları programda troller için söylediği 'Edepsizler' sözü cımbızlanarak neden, maaş zammını eleştirenlere karşı söylenmiş gibi servis edildi? Eleştiri hakkı için kullandığı 'İnsani ve İslami görevim'sözü, neden 'Erdoğan'ın yanında olmak insani ve İslami bir görev'miş gibi sunuldu?" ifadelerini kullandı.

"Bu soruları Bülent Arınç'a sordum." diyen Selvi'nin aktardığına göre Arınç, şunları söyledi:

"1- Yüksek İstişare Kurulu'nu işlevsiz kılmak.

2- AK Parti'yi kuran ilk üçteki isimlerden biri olarak Erdoğan'ın yanında olduğum için.

3- 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğumu deklare ettim. 23 Haziran seçimleriyle İstanbul'da bir gedik açtılar. Kurdun dişine kan değdi. Her fırsatta hükümet ve Cumhurbaşkanı aleyhine eylem yapma hazırlığı içine girdiler.

4- AK Parti bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar.

5- Tabii bir de para işiyle hiçbir zaman bir araya gelmeyen bir insan olarak beni yıpratmaya çalışıyorlar ki ileride oynayabileceğim rolleri oynamayım diye..."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:54
  1. İstanbul
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