Bülent Arınç'tan skandal sözler! Bunun hâlâ AK Parti'de ne işi var?

AK Parti’nin sırtında bir kambur olarak durmaya devam eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir kez daha muhalefetin ağzıyla konuştu.

Gündeme ilişkin yine tartışma çıkaracak açıklamalar yapan Arınç, İmam Hatipliler ve 'dindarım' diyenler üzerinden iğneli göndermeler yaptı. Arınç, başörtülü polisler hakkında öyle şeyler söyledi ki yeni bir tartışmanın da kapısını araladı...

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Elips TV Youtube kanalında gazeteci Ömer Şahin’in sunduğu ‘Portreler’ programının konuğu oldu.

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FETÖ'cülerin yaygın bir şekilde dillendirdiği "başörtülü polisin başörtülü kadınlara zulmettiği" yönündeki iddiaları tekrarlayan Arınç, büyük tepki çekti.