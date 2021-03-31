Bülent Arınç'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, operasyo geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bülent Arınç, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda genel sağlık kontrolüm kapsamında yapılan testlerin sonucunda koroner kalp damarlarımda darlık ve tıkanıklık olduğu tespit edilmişti. Dün, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan anjiyoplaseti stent işlemi ile üç kalp damarım başarılı bir şekilde açıldı. Şu an sağlık durumum gayet iyi çok şükür. Bu zor operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Göktekin Bey ve ekibine, hastalığımın başından beri yanımdan ayrılmayan Doç. Dr. Ekrem Yeter'e, tüm hastane çalışanlarına, hastanemizin sahipleri Sayın Turgut Aydın ve ailesine şükranlarımı sunuyorum. Dua eden, arayan, ilgisini eksik etmeyen tüm dostlara teşekkür ederim" dedi.