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Gündem

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Melih Gökçek'le yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, Gökçek için "Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti. Sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:36:00 -

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Haber Global'de 'Jülide Ateş'le 40' programına konuk oldu. Arınç, "Melih Gökçek'le aranızdaki husumetin nedeni nedir?" sorusuna cevap verdi.

Gökçek'in o dönem kendisiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığını hatırlatan Arınç, "Ben tekrar dönmeyeceğim bunlara. O benim hakkımda 30'a yakın tweet attı. Yalan yanlış şeyler söyledi. O gün bakanlar kurulu vardı. Ben Sayın Davutoğlu ve bakanlardan, bu adamı çağırıp "Sen ne yapıyorsun? Bir başbakan yardımcısının istifasını isteyecek bir insan mısın? Kendine gel" demesini beklerdim. Onlardan böyle bir şey gelmeyince. Ciddi bir iş yapmak lazım dedim ve o konuşmayı yaptım. O konuşmaları tekrarlayacak değilim.

'Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti'

Onun iftiraları nedeniyle damadım, kızım ve torunlarımı perişan etti. Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti. Sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor." ifadelerini kullandı.

 

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