Bülent Arınç'tan Fox TV’nin haberine tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Kırıkkale’de bir pastane çıkışında ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma iddialarına karşı konuşan Arınç’ın Kırıkkale’deki ziyaret noktası ise Yahudi fonuyla Türkiye'de muhalefet yapan Fox TV tarafından haber yapıldı.

Fox TV, Bülent Arınç’ın Kırıkkale’de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Mehmet İşler’e ait pastaneyi ziyaret ettiğini söylerken Arınç, bu iddiaya cevap verdi.

Ziyaretin gizli saklı olmadığını belirten Arınç, “Tokat’tan dönerken eşimle birlikte uğradık. Hanımefendi de oradaydı. Bundan özel bir anlam çıkarıp başka yerlere çekilmesin” dedi.

Bülent Arınç'tan Fox'a cevap

Fox TV ise haberinde Mehmet İşler’in 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden göz altına alındığı, ancak adli kontrolle serbest bırakıldığı ve daha sonra yurt dışına kaçtığını iddia etti.

Arınç, Fox'un bu ithamlara “Askerliğimi yedek subay olarak Kırıkkale’de yaptım. O tarihlerden Beşir Atalay gibi onlarca yüzlerce arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. İşler ailesi de böyledir” şeklinde cevap verdi.