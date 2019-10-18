0553 313 94 23

Bülent Arınç’tan dikkat çeken sözler: Hayret ediyorum

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir organizasyonda "Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldiler. Hayret ediyorum" açıklamasını yaptı.

18 Ekim 2019 Cuma 20:26
Bülent Arınç’tan dikkat çeken sözler: Hayret ediyorum

İkincisi düzenlenen fuarın açılışına Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi (YİK) Bülent Arınç, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile fuarın uluslararası onur konuğu, yazar İlya Boyaşov ve ulusal onur konuğu, yazar Beşir Ayvazoğlu da katıldı.

Rusya’nın konuk ülke olduğu Ankara Kitap Fuarı, ATO Congreisum’da kapılarını açtı. 2019 yılı, 'Türkiye ve Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' olarak kutlanırken, Ankara Kitap Fuarı da bu yıl Rusya’yı konuk ediyor.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunarak, “Kur’an-ı Kerim’de ehli kitap diye bir terim vardır, genelde bu terim semavi din mensupları için kullanılır fakat bu terimi daha geniş bir kavramda değerlendirmek gerekirse tüm kitapseverler hepsi ehli kitap konumundalar. Kitaplar bilgi kaynaklarıdır fakat bununla sınırlı değildir, kitap aynı zamanda iyiliğin kaynağıdır, aklın, dostluğun, arkadaşlığımızın kaynadığıdır” dedi.

Büyükelçiye Özal benzetmesi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç da konuşmasında Rus Büyükelçi Yerhov’un, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a benzediğini ifade ederken, “Bir az önce Sayın Büyükelçi kürsüye çıkıp konuştuğunda sanki merhum cumhurbaşkanımız Turgut Özal konuşuyor gibi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir dönem dizisi veya onun hayatını konu alan bir film yapılacak olsa dublör aramaya gerek yok. Sayın Büyükelçimizden daha çok benzeyen bir insan bulmak mümkün değil” dedi. Arınç’ın bu sözleri üzerine Büyükelçi Yerhov da samimi bir şekilde gülümsedi.

"Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldiler”

Yerhov’un konuşmasındaki “ehli kitap” vurgusuna da dikkat çeken Arınç, “Hayret ediyorum” diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Ankara’daki üçlü zirvede Kur’an-ı Kerim’den alıntı yaptığını hatırlattı. Arınç, “Putin bize ayet okuyor, bir Ortodoks, Rusya vatandaşı, yanındaki iki tane Müslümüna ‘Bakın Kur’an böyle emrediyor’ diyor, Müslüman ülkelere de ‘Kavga etmeyi bırakın, birbirinizin kanını dökmeyin, uzlaşın’ diyor. Biz Putin’in şokunu atlatamamışken arkasından bir büyükelçi ‘kitap ehliyiz, kitap ehli olmak Kur’an’da anlatılmıştır’ diyor. Şu Müslümanlar ne hale geldi bakar mısınız? Birbirimize söylediğimizde hiçbir değer ifade etmeyen, elini silahtan ayırmayan, bomba üstüne bomba yağdıran Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldiler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yerhov ve Arınç’ın da katılımıyla kırmızı kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı da yapılmış oldu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 20:26
  1. Ankara
  2. Bülent Arınç
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • EmrklEmrkl4 dk önce
    Biz hala ihaleye fesat karıştırmanın peşindeyiz memleket bitmiş tükenmiş durumda ama hala katakulli devam ediyor 
  • Mert evrenMert evren17 dk önce
    Hayret edilecek şey damadının serbest bırakılması.
  • BahattinBahattin51 dk önce
    Bülent arinc eger Türkiye ye ve AKP ye en cok ta Reise iyilik yapmak istiyorsan sadece SUS. Allah rizasi icin sus ,cünkü her konusamanda ortaligi geriyorsun,Saygilarimla
  • Tövbe ya Rabbi!Tövbe ya Rabbi!53 dk önce
    "tüm kitapseverler hepsi ehli kitap konumundalar" Allah akıl ile düşünmek nasib etsin hepimize. Bütün kitaplar Furkan İnCiL veya Tevrat mı ki onu yazanlar da! Tövbe yarabbi sen bu insanları affet!
  • HasanHasan54 dk önce
    Hayret ediyorum.Bu arinci niye haber yapiyor akit. 
  • Abdullah Abdullah 1 sa önce
    Bizi bırak sayın Arınç sen ders çıkar Ruslardan Biz reisimizi satmayız Sen devletin en mahrem yerini fetöcülere açtın Halk içinde itibarın sıfır
  • Muhammed Muhammed 1 sa önce
    Bu adam iyice zırvaladı artık. 
  • aaaaaaaa1 sa önce
    Senin gibi müslüman olursa bizim burnumuz ilelebet b.k tan kurtulmaz 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve ekledi: Tüm dünya bir kez daha anladı
  1. Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve..
  2. Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti..
  3. İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu..
  4. Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin..
  5. Nihat Genç'ten çok sert sözler:..
  6. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  7. Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu..
  8. Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal..
  9. Akhisarspor Eskişehirspor maçı kaç kaç..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump..
  11. Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
  12. Galatasaray Sivasspor maçı canlı takip
  13. Bülent Arınç’tan dikkat çeken sözler:..
  14. Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yakaladık"..
  16. Bülent Arınç’ın damadı beraat etti!..
  17. Camilerde "Fetih Suresi" okunması..
  18. Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne..
  19. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar..
  20. HÜDA PAR'dan flaş açıklama: Kürtleri..
  21. Fransa'dan asker selamı skandalı
  22. Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli..
  23. Trump: Az önce Erdoğan ile görüştüm...
  24. Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken sözler:..
  25. ABD ve Türkiye anlaşmıştı.....
  26. SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı..
  27. Almanya'dan ABD'yi kızdıracak karar!
  28. AB'den Türkiye-ABD anlaşmasına tepki!..
  29. Alparslan Kuytul: Kabul etmiyorum
  30. Fenerbahçe'de Emre ve Kruse antrenmana..
Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sessiz sedasız bakın ne yapmışlar!
Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sessiz sedasız bakın ne yapmışlar!
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

Günün Karikatürü

19 Ekim 2019
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı