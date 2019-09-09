Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan yeni parti kurma hazırlığında. Yeni parti kurmak için harekete geçen diğer isim ise, Ahmet Davutoğlu. Babacan, AK Parti'den istifa ederken Davutoğlu'nun AK Parti'den ihracı istendi.

Siyasetin gündeminde yer alan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, bazı AK Partililer tarafından "hain" olarak nitelendiriliyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Bülent Arınç, bu söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

"Siyaseten yanlış yapıyorlar"

Arınç, "Ali Babacan'a hain sıfatını yakıştıramam. Ama siyasette yanlış yapıyorlar. Onları bu yanlıştan vazgeçirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Onları parti kurmaya götürecek hareket bizden gelmemeli. Her şeyi yaptık ama yine de parti kurarlarsa ne halleri varsa görsünler deriz.

Kötü sıfatlarla anılmalar..

Kötü sıfatlarla anılmalarını doğru bulmuyorum. Onları kendilerini savunmak durumunda bırakmamak lazım. Ben her olayın arka planını anlatmaya kalksam bu adilik olur."