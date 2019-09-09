Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; yargılandığı davada geçtiğimiz gün 5 farklı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu'nun bu cezası çok tartışılırken; AK Parti'de farklı çıkışlarıyla ön plana çıkan Bülent Arınç da konu hakkında konuştu.

"Tahammül etmek zorundayım"

Habertürk TV'de konuşan Arınç, "Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu." dedi.

Yusuf Kaplan da karşı çıkmıştı

Muhafazakar kesimin yakından takip ettiği Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da, Kaftancıoğlu'na hapis cezası verilmesini doğru bulmamıştı.

Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!