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Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, hapis cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na dair çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:48
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; yargılandığı davada geçtiğimiz gün 5 farklı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu'nun bu cezası çok tartışılırken; AK Parti'de farklı çıkışlarıyla ön plana çıkan Bülent Arınç da konu hakkında konuştu.

"Tahammül etmek zorundayım"

Habertürk TV'de konuşan Arınç, "Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu." dedi.

Yusuf Kaplan da karşı çıkmıştı

Muhafazakar kesimin yakından takip ettiği Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da, Kaftancıoğlu'na hapis cezası verilmesini doğru bulmamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:48
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu17 dk önce
    Tam kıvırtma. Demirel'in taktiği. Helal olsun ama bu kadar kazık attı yine de baş tacı. Kendi gitti oğlu saltanatını devam ettiriyor. Babadan oğula saltanat. Demek bazılarının attığı kazık tatlı geliyor.
  • Mehmet BalabanMehmet Balaban18 dk önce
    Müslümanların ki ifade özgürlüğü değil mi? Müslüman olduğunda herkes sus pus dilini yutmuş numarası yapıyor. Her şeyde Avrupa ne der aşağılık kompleksinden kurtulmamız gerekir. Müslüman yazar çizer gazeteciye verilen cezalarda Avrupa ne der diyen olmuyor.

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