Bülent Arınç’tan Charlie Hebdo açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, TV5’de yayınlanan “4. Güç” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa’da yayınlanan mizah dergisi “Charlie Hebdo”da, Hz. Muhammed’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren karikatürün yayınlanması hakkındaki düşüncesi sorulan Arınç, bunun ‘çok üzücü bir olay’ olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında sorumluların lâyık oldukları şekilde sert karşılıklar verdiğini söyledi.

Charlie Hebdo’nun, aslında sabıkalı bir dergi olduğunu ifade eden Arınç, hem ayrımcılık, hem ırkçılık yaptığını, hem de Müslümanların mukaddeslerine hücum ettiğini söyledi.