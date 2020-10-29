  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bülent Arınç’tan Charlie Hebdo açıklaması
Siyaset

Bülent Arınç’tan Charlie Hebdo açıklaması

Fransa’da yayınlanan mizah dergisi Charlie Hebdo’nun skandal yayınına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’tan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:38:00 -
Bülent Arınç’tan Charlie Hebdo açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, TV5’de yayınlanan “4. Güç” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa’da yayınlanan mizah dergisi “Charlie Hebdo”da, Hz. Muhammed’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren karikatürün yayınlanması hakkındaki düşüncesi sorulan Arınç, bunun ‘çok üzücü bir olay’ olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında sorumluların lâyık oldukları şekilde sert karşılıklar verdiğini söyledi.

Charlie Hebdo’nun, aslında sabıkalı bir dergi olduğunu ifade eden Arınç, hem ayrımcılık, hem ırkçılık yaptığını, hem de Müslümanların mukaddeslerine hücum ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira
Gündem

TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira

TELE1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i savunma..
Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti
Dünya

Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti

Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve değerlerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay