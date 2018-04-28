Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından, Bülent Arınç sosyal medya hesabından kendisine teşekkür etti.28 Nisan 2018 Cumartesi 16:06
Abdullah Gül, muhalefet cephesinde yeterli seviyede bir mutabakat sağlanmadığı için aday olmadığını üstüne basa basa açıkladı.
BÜLENT ARINÇ ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR ETTİ
Gül'ün bu sözleri yüzünden AK Parti çevreleri kendisine tepki gösterdi. Siyasi hayatına AK Parti'de devam eden Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün sözlerine teşekkür etti, Gül'ün açıklamalarından "Hepimiz AK Parti için çalışmalıyız" anlamını çıkardı.
İşte Arınç'ın Gül'ün açıklamaları sonrası attığı tweet'ler:
YORUM YAZ