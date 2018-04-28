Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!

Abdullah Gül, muhalefet cephesinde yeterli seviyede bir mutabakat sağlanmadığı için aday olmadığını üstüne basa basa açıkladı.

BÜLENT ARINÇ ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Gül'ün bu sözleri yüzünden AK Parti çevreleri kendisine tepki gösterdi. Siyasi hayatına AK Parti'de devam eden Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün sözlerine teşekkür etti, Gül'ün açıklamalarından "Hepimiz AK Parti için çalışmalıyız" anlamını çıkardı.

İşte Arınç'ın Gül'ün açıklamaları sonrası attığı tweet'ler: