Bülent Arınç'tan 15 Temmuz yorumu: 15 Temmuz'u kullanarak çıkar sağlayanlar var

Taha Emre Özdemir Ankara İstiklal Marşımızın şairi Merhum Mehmet Akif Ersoy'un kurucusu olduğu Sebilürreşad Dergisi'nin 111. yıldönümü etkinliğinde konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bazı dernek ve vakıflara eleştirilerde bulunarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden rant elde etmek isteyenler olduğunu söyledi. "Biz de öyle saman alevi gibi dernekler ve vakıflar var ki bir gün açılış yaparlar ama orası 4 sene kapalı kalır." diyen Arınç, "İçeriye atılan mektuplar yıllarca okunmamıştır. Ben Hamamönü'ndeyim ve çevremde bunun çok güzel örnekleri var. Olumsuz anlamda söylüyorum. Açılışını başbakanlarla yapıp da arkasından üç defa bile toplantı yapmamış dernek binalarımız var. Bunlar konjonktüreldir." ifadelerini kullandı.

'15 Temmuz'dan rant elde etmek istiyorlar'

Söz konusu dernek ve vakıflar gibi bazı dergiler de olduğunu ifade eden Arınç, şunları söyledi:

"Konjonktürel olarak dergiler de çıkar. Bu dergiler kuşe kağıtlara basılır. Bol reklam alırlar ama ikinci sayıdan sonra sırra kadem basarlar. 15 Temmuz'da bunlardan bir tanesidir. 15 Temmuz'un hakiki kahramanları hain darbe girişimine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı sokaklara çağırması ile meydanlara çıkan ve darbecilere direnen şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Ama bunun üzerinden çıkar sağlamak için dernekler kuranlar var. Rant için dergiler çıkartanlar da var. 'Reklam vermezseniz 15 Temmuz muhalifi deriz. Bize mutlaka reklam vereceksin.' diyerek tehdit ederler. Biz bunlardan birisi olamayacağımıza göre 111 yıldan beri; ilim, fikir, aksiyon gibi en büyük hizmetleri yapan bir derginin mensubu olmak çok önemlidir."