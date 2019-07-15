Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!

TBMM eski başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Bülent Arınç, 15 Temmuz'da mücadele veren vatadanşara teşekkür ederek, "Hainlerin kurşunlarına göğüs gererek kendisinden sonra gelecek nesillerin özgür yaşaması için şehit düşen, gazi olan vatandaşlarımızı minnetle anıyorum. Ezanına, bayrağına, devletine ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi karşı karşıya kaldığımız ihaneti ve o ihaneti bastırmak için ortaya koyduğumuz birlik ruhunu unutmamak ve unutturmamak tarihe karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Gelecek nesilleri bu bilinç doğrultusunda yetiştirmek için gereken her şeyi yapmalıyız. Rabbim vatanımızı, devletimizi ve milletimizi benzer musibetlerden muhafaza eylesin. Bu vesileyle tüm şehitlerimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.