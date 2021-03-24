  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç’ın yeni görevi belli oldu
Gündem

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç’ın yeni görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi bugün gerçekleştirildi. Kongrede Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da yeni görevi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:43:00 -
Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç’ın yeni görevi belli oldu

2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi.

Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.

Bülent Arınç’ın oğlu, AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç parti yönetimine girdi.

Arınç, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün?
İSLAM

Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Kandil hangi gün? Üç aylar 13 Şubat 2021'de başladı. Ramazan ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi berat kandilinin ne zamana denk geldiğin..
Peş peşe suikast ve infazlar! Esed'in ordusu birbirini yiyor
Dünya

Peş peşe suikast ve infazlar! Esed'in ordusu birbirini yiyor

Esad'ın ordusu kendi içinde parçalanmaya devam ediyor. Rusya ve İran arasında kalan taraflar kendilerine rakip gördüğü isimleri suikast ve i..
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist her şeyi anlattı
Gündem

Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist her şeyi anlattı

Terör örgütü PKK'ya katıldıktan 5 yıl sonra örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. isimli terörist etkin pişmanlıktan yara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay