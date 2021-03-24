Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç’ın yeni görevi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi bugün gerçekleştirildi. Kongrede Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da yeni görevi belli oldu.
2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi.
Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.
Bülent Arınç’ın oğlu, AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç parti yönetimine girdi.
Arınç, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.