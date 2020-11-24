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Siyaset Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk yorum
Siyaset

Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk yorum

Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi görevinden istifa etmesine AK Parti ve MHP'den ilk tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok büyük acı" ifadesini kullanırken, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan "Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:19:00 - 2020-11-24 18:26:45

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemesi kriz çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Arınç sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı da istifanın Erdoğan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Bülent Arınç'ın istifası sonrası siyasilerden de ilk tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. 'En büyük hizmetin istifa' haline gelmesi çok acı!" ifadelerini kullandı.

"Takke düştü kel göründü"

MHP'den ise ilk tepki MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan geldi.Görevinden istifa eden Bülent Arınç için MHP'li Yıldız sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. TV'de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz."

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