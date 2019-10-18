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Bülent Arınç’ın damadı beraat etti! MHP'den açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in beraat edilmesine ilişkin konuştu.

18 Ekim 2019 Cuma 19:51
Bülent Arınç’ın damadı beraat etti! MHP'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in beraatine MHP’li Hidayet Vahapoğlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ üyeliğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in beraati ile ilgili olarak MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Arınç'ı da işaret ederek beraat kararını eleştirdi.

MHP’li Hidayet Vahapoğlu, “Bay Arınç'ın damadı FETÖ yargılamasından beraat etmiş... Gemisini yürütene eskiden kaptan derlerdi... Şimdi ne diyorlar bilmem” diye yazdı.

İşte o mesaj:

Metiner de tepki göstermişti

AK Parti eski milletevekili Mehmet Metiner, son zamanlarda yargının verdiği FETÖ kararlarının kamu vicdanını yaraladığına dikkat çekerek “Benim tuhafıma giden asıl husus, madem FETÖ’cü/paralelci değildi, o zaman neye dayanılarak göz altına alındı hakkında dava açıldı? Dosyasında hiç bir delil olmadan bu işlem yapıldıysa yargımız adına çok üzülürüm. Yok birileri araya girdiği için beraat verildiyse bin kat daha üzülürüm. Artık bu tuhaf ve üzücü davranışlar son bulmalı. Aksi takdirde sadece yargı sistemimiz değil Partimiz de zarar görür diyorum" demişti.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 19:51
  1. Ankara
  2. MHP
  3. Ekrem Yeter
  4. Bülent Arınç
  5. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu

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  • Munir Munir 14 dk önce
    Bulent arincin cirkefliginden hakimler cekinmis olabilir

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