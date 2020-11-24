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Siyaset Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj
Siyaset

Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babası Arınç'ın YİK üyeliğinden istifasından sonra twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:37:00 - 2020-11-24 19:47:06
Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj

 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki açıklamalarına gelen tepkiler üzerine istifa etti. İstifasını twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Arınç, "Kurul üyeliğinden ayrılma talebim sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiştir." dedi.

'Bu davada tek bir reis var'

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da babasının istifasından sonra bir mesaj paylaştı. AK Partili Mücahit Arınç mesajında şunları söyledi:

"Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi: 'Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var.' "

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