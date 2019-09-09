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Bülent Arınç'ın Ahmet Türk çıkışı olay oldu

Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan HDP'li Ahmet Türk'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Arınç, "Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır" dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
Bülent Arınç'ın Ahmet Türk çıkışı olay oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç; Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili Habertürk canlı yayınında, kayyum atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde karara dair muhakkak sağlam gerekçelerin olduğunu belirten Bülent Arınç, buna karşın Ahmet Türk ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

lkede barış olmasını isteyen bir insandır"

Arınç, programda şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Ahmet Türk
  5. Bülent Arınç

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  • hasanhasan20 dk önce
    Bulent arınc kolay kandırılabilen birisi demekki.

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