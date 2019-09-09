Bülent Arınç'ın Ahmet Türk çıkışı olay oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç; Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili Habertürk canlı yayınında, kayyum atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde karara dair muhakkak sağlam gerekçelerin olduğunu belirten Bülent Arınç, buna karşın Ahmet Türk ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

"Ülkede barış olmasını isteyen bir insandır"

Arınç, programda şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu." ifadesini kullandı.