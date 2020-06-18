Bülent Arınç’a sert sözler! ‘Çiçek böcek toplarken mi atıldılar? Kimin maaşını veriyorsun?’

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Figen Balcı ile Medyanın Yıldızları'nın konuğu oldu. Cemal Enginyurt konuşmasında Bülent Arınç ile ilgili örnek verdi.

Cumhur ittifakı ile ilgili konulara değinen Cemal Enginyurt, Doğu Perinçek’i sert bir şekilde eleştirirken Bülent Arınç’ın ‘’Benzin istasyonlarında pompacıları görünce eve temizliğe gelenleri görünce ağlıyorum diyor. Bunları KYK’lı mağdur oldular’’ dediği sözlere ilişkin göndermede bulundu.

Enginyurt’tan Arınç’a: Çiçek böcek toplarken mi atıldılar?

FB: Yani ittifak ortağınız da eleştirilerinizden vazgeçmeyeceğinizi anlıyorum doğru mu?

CE: Bunları eleştirmek suç mu? Örneğin Bülent Arınç diyor ki; ‘’Benzin istasyonlarında pompacıları görünce eve temizliğe gelenleri görünce ağlıyorum diyor. Bunları KYK’lı mağdur oldular’’ diyor. Hayırdır, bunlar çiçek böcek toplarken mi atıldılar? Maaşımı onlara veriyorum diyor. Kimin maaşını veriyorsun onlara Bülent Arınç? Devletin Cumhurbaşkanı seni bir kuruma üye yapmış oradan 18 bin mi 15 bin mi maaş alıyor oraya veriyorum diyor.