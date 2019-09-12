0553 313 94 23

Bülent Arınç'a AK Parti'den bir tepki daha!

TBMM eski BaşkanıBülent Arınç’ın HDP'li Ahmet Türk ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na yönelik açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Geçtiğimiz günlerde isim vermeden Arınç'a yüklenen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir açıklama daha yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:32
Bülent Arınç'a AK Parti'den bir tepki daha!

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, isim vermeden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine bir kez daha tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bülent Arınç’ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" demişti.

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: Kibir abidesi, al gölgeni çek git

Siyasi hatıralarımızı gölgelemiş kimin umrunda

Bülent Turan isim vermeden sosyal medya hesabından bugün yine Arınç’a tepki göstererek, “Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir. Ancak camiamızın belki en büyük sorunu ‘karşı mahalleye’ yaranma çabası. İki alkış alacağım diye gereksiz bu adım siyasi hatıralarımızı gölgelemiş, dostlarımızı/liderimizi kırmış kimin umurunda” dedi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:32
  1. Bülent Arınç
  2. Bülent Turan
  3. AK Parti İl Başkanı

YORUM YAZ

  • mustafamustafa28 dk önce
    arınç artık hem kendine hemde ak partiye yük olmaya başladı. kendine bir iyilik yapıp köşesine çekilmeli. değişen atmosfere uyum sağlıyamıyor. kusura bakmasın ama algı problemi yaşıyor..kendisine verilen göreve yoğunlaşsın....
  • mehmet cetın ızmırmehmet cetın ızmır31 dk önce
    bulent turan bey ıle aynı fıkırdeyım
  • NUHNUH35 dk önce
    ESKİDEN 65 YAŞINDAN SONRA YAŞLILAR TORUN BAKARDI BUDA DEGİŞMİŞ

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
  1. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
  2. Telefon dolandırıcıları jandarma..
  3. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
  4. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
  5. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
  6. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
  7. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
  8. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
  9. Gökyüzünün efsâne kanatları..
  10. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
  11. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
  12. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
  13. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
  14. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
  15. Konak’ta spora desteğe devam
  16. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
  17. Osmangazi’de basketbol heyecanı
  18. HDP önünde eylem yapan annelere..
  19. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
  20. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

Günün Karikatürü

12 Eylül 2019
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı