Bülent Arınç'a AK Parti'den bir tepki daha!

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, isim vermeden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine bir kez daha tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bülent Arınç’ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" demişti.

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Siyasi hatıralarımızı gölgelemiş kimin umrunda

Bülent Turan isim vermeden sosyal medya hesabından bugün yine Arınç’a tepki göstererek, “Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir. Ancak camiamızın belki en büyük sorunu ‘karşı mahalleye’ yaranma çabası. İki alkış alacağım diye gereksiz bu adım siyasi hatıralarımızı gölgelemiş, dostlarımızı/liderimizi kırmış kimin umurunda” dedi