Bülent Arınç tavsiye etmişti! Demirtaş’ın Devran'ı PKK’lı terörist çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın terör örgütü PKK'ya destek vermesi ve bölücülük ile yargılanan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabını okumayı tavsiye etmesine grup toplantısında çok sert çıktı.

"Ödüllendirecek halimiz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Arınç'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Neymiş filancalar neden hala hapisteymiş. Herhalde bunları ödüllendirecek halimiz yok. Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli?

Daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur."

2 kitapta da teröristler başrolde!

Demirtaş'ın yazdığı 'Seher' ve 'Devran' isimli kitaplar bu yılın başında İBB tarafından satılmaya başlandı. Selahattin Demirtaş'ın 'Seher' isimli kitabının 13 Mart 2016'da Ankara Güven Park'ta bombalı saldırıyla 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 'Seher Çağla Demir' isimli teröriste atfettiği ortaya çıkmıştı. 'Devran' isimli kitap ise turuncu listede aranan ve 23 Temmuz 2019'da öldürülen 'Devran' kod adlı PKK'lı terörist Murat Gündüz'ü konu alıyor.

CHP'liler destek çıktı!

Bu yıl başında 'Devran' adlı kitapta yer alan öykülerin sahnelendiği tiyatronun ilk gösterimine ise, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir organizasyonla destek verildi. Organizasyona katılan bir diğer önemli isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.